Antes de Santa Rosa, se juega la fecha 7 del Torneo Clausura
Este sábado se disputará la Fecha 7 del Torneo Clausura "Juan Quesada" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol (LMF). El cronograma de partidos que terminará el domingo.
Con actividad desdoblada en dos jornadas, este fin de semana se disputará la Fecha 7 del Torneo Clausura “Juan Quesada" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) antes de que llegue la anunciada tormenta de Santa Rosa.
Los punteros pondrán en juego esa condición ya que en la Zona A lo hará Deportivo Norte que se medirá como visitante con San Lorenzo; mientras que el único escolta que tiene, Independiente; tendrá un duro duelo ante River que está cuarto y puede alcanzar al “Rojo” si le gana.
En la Zona B, en tanto, San Isidro tiene una ventaja de un punto respecto de Círculo Deportivo y ambos serán locales esta fecha. El CASI jugará en cancha de Boca ante Once Unidos y el “papero" recibirá a Al Ver Verás.
El único encuentro que quedará para el domingo será el compromiso de Kimberley ante Boca teniendo en cuenta que el “Dragón” juega mañana en su casa por el Federal “A”. La única salvedad de este encuentro es que no será a las 15.15 como toda la fecha, sino que se disputará desde las 12.15.
PROGRAMACIÓN - SÉPTIMA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”
SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025
Cancha: San Lorenzo- San Lorenzo vs Deportivo Norte
Sexta (12hs): Bravo, Luxen y Ordóñez
Quinta (13:30hs): Luxen, Bravo y Ordóñez
Primera (15:15hs): Debrina, Luxen y Bravo
Cancha: Quilmes - Quilmes vs Alvarado
Sexta (12hs): Scuffi, Martínez y Monsalves
Quinta (13:30hs): Martínez, Scuffi y Monsalves
Primera (15:15hs): Miranda, Martínez y Scuffi
Cancha: General Mitre - General Mitre vs Banfield
Sexta (12hs): García, C. Ruíz Díaz y Alibrando
Quinta (13:30hs): C. Ruíz Dïaz, García y Alibrando
Primera (15:15hs): Nuesch, C. Ruíz Díaz y García
Cancha: Independiente - El Cañón vs Talleres
Sexta (12hs): Melga, Baquero y Díaz Furet
Quinta (13:30hs): Baquero, Melga y Díaz Furet
Primera (15:15hs): Cajal, Baquero y Melga
Cancha: River - River vs Independiente
Sexta (12hs): Romero, Mancilla y Olivares
Quinta (13:30hs): Mancilla, Romero y Olivares
Primera (15:15hs): Mella, Mancilla y Romero
Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Colegiales
Sexta (12hs): Spognardi, Chabert y Agudo
Quinta (13:30hs): Chabert, Spognardi y Agudo
Primera (15:15hs): Iza, Chabert y Spognardi
Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Chapadmalal
Quinta (13:30hs): Óngaro, Arias y Tua
Primera (15:15hs): Millas, Óngaro y Tua
Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs San José
Sexta (12hs): Oliver, Ghiglione y S. Ruíz Díaz
Quinta (13:30hs): Ghiglione, Oliver y S. Ruíz Díaz
Primera (15:15hs): Abboud, Ghiglione y Oliver
Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs Cadetes
Sexta (12hs): Galante, Arrendazzi y Bazán
Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Galante y Bazán
Primera (15:15hs): Mustafá, Arredazzi y Galante
Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Nación
Sexta (12hs): Gómez, Chávez y C. Martínez
Quinta (13:30hs): Chávez, Gómez y C. Martínez
Primera (15:15hs): Llona, Chávez y Gómez
Cancha: Boca - San Isidro vs Once Unidos
Sexta (12hs): Costanzo, Sampietro y Montero
Quinta (13:30hs): Sampietro, Costanzo y Montero
Primera (15:15hs): Funes, Sampietro y Costanzo
Cancha: Círculo - Círculo vs Al Ver Verás
Sexta (12hs): Brizuela, Rua y Contreras
Quinta (13:30hs): Rua, Brizuela y Contreras
Primera (15:15hs): Contreras, Rua y Brizuela
Cancha: Kimberley - Kimberley vs Boca (DOMINGO 31 DE AGOSTO)
Sexta (9hs): Rúa, López y C. Martínez
Quinta (10:30hs): López, Rúa y C. Martínez
Primera (12:15hs): Mayer, López y Rúa
Libre: Libertad
