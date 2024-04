Luego de que vecinos de la zona oeste de Mar del Plata expresaran su preocupación ante el cierre de la oficina de Anses de esa zona, ubicada en Juan B Justo al 6701, Lorena Bincaz, jefa regional de Anses dialogó con El Marplatense y explicó cuáles son los pasos a seguir para solucionarlo.

A fines de marzo se conoció la noticia de que el 80% de los trabajadores de la ciudad, fueron despedidos por un recorte en las instituciones de la Administración Nacional de Seguridad Social y tras ello, la sucursal en cuestión, no alcanzó el cupo necesario para trabajar y debió cerrar sus puertas.

"Hace dos semanas que asumimos pero sabíamos los inconvenientes que presentaban las oficinas en Mar del Plata. Es un tema muy sensible para la comunidad y para los trabajadores pero estamos ya avanzando en ello. En cuanto a la Oeste, tenemos proyectada su apertura porque sabemos que es un lugar prioritario tanto para la comunidad como para los barrios que tenían una necesidad cuando la institución se estableció allí", indicó Bincaz.

"La realidad es que hoy la oficina cuenta con cuatro personas y eso hace que no esté operativa porque no es la cantidad mínima de empleados que se necesitan para que funcione. Sabemos que es un trabajo arduo y por eso estamos en esas negociaciones, porque ese lugar es una necesidad y queremos hacernos cargo", siguió.

Con respecto a los despidos que se dieron en el sector, la referente indicó: "Me reuní con los sectores gremiales para abordar las tratativas con el organismo nacional. Es una decisión que me excede y netamente fue tomada por ANSES. Nosotros estamos intentando la manera de revertirlo pero la realidad es que la mayor cantidad de la no renovación de contratos la tenía la oficina oeste y por eso nos posicionamos sobre ello".

En cuanto a las oficinas móviles, agregó que "esta semana se cerrarán algunas reuniones para retomar el punto de contacto con la ciudadanía porque es super necesario, principalmente por el tema de la discapacidad. Está proyectado hacerlo una vez por mes con el INAREPS y fue muy satisfactorio hacerlo para ambos organismos. También tenemos previsto continuar en barrios con los móviles de ANSES para que los vecinos no tengan que acercarse hasta una oficina".

Puede interesarte

"Una de las preocupaciones fue retomar en Otamendi y pudimos llegar a un acuerdo, abriendo así la oficina el martes y jueves y extendimos esos servicio a Mechongué y Mar del Sur, una vez por mes, lo cual aún estamos planificando en fechas", siguió la Jefa Regional.

"Hoy el personal de Mar del Plata y la región, se encuentra en óptimas condiciones para atender a la ciudadanía. Estamos preparados para afrontar lo que el gobierno nacional crea conveniente", concluyó Bincaz.