Durante la jornada de este martes, se publicó una nueva Resolución que involucra la realización de trámites mediante Anses. Se trata de una medida para “simplificar” en conjunto con el Ministerio de Capital Humano".

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“El objetivo es simplificar los trámites previsionales eliminando los obstáculos burocráticos para que los ciudadanos puedan elegir en libertad cómo y con quién gestionar”, indicaron desde la Administración Nacional de Seguridad Social. En ese marco, se removió el registro de abogados y gestores para que quienes lo deseen, realicen de forma autónoma sus gestiones o que puedan elegir libremente con quien hacerlo.

Sobre esto, Lorena Bincaz, jefa regional Anses dialogó con El Marplatense y dijo: "La novedad es la Resolución 982, la cual dice esto de eliminar el Registro de abogados o profesionales letrados y gestores. Esto tiene consonancia con la idea del Estado de avanzar en que cada uno de los beneficiaros de Anses, pueda realizar los trámites de manera personal. En caos de que tengan dudas, igualmente se pueden acercar a un empleado para que los oriente. Esto es para que no paguemos de más pero si así quisieran, existe la libertad de utilizar los servicios de cualquier profesional, independientemente de los que estén en el registro".

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"Esto intenta transparentar los procedimientos que hay en el organismo y que todo sea de manera eficaz y eficiente. La realidad es que si una persona por ejemplo, se quiere jubilar, puede acceder a un turno en cualquiera de las oficinas de Anses y ahí mismo se le dará indicaciones. Pero si esa no quiere hacerlo por si mismo y necesita la ayuda de un profesional, puede optar por un abogado o gestor, a criterio propio. Antes existía una nómina y era de donde se debía elegir pero ahora entendiendo que los colegios la tienen actualizada, no es suficiente, así que solo con esa nómina pueden concurrir", concluyó la referente.

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