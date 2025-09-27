ANSES advierte que no realiza relevamientos ni pide datos personales en la vía pública
El organismo nacional alertó sobre intentos de estafa en Mar del Plata, donde falsos agentes se presentan en domicilios para obtener información sensible. Recordaron que los trámites solo se hacen por canales oficiales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que no está realizando operativos, censos ni relevamientos de datos en la vía pública ni en domicilios particulares en la ciudad.
La advertencia surge tras detectarse intentos de estafa, en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo para engañar a vecinos y obtener información personal o bancaria.
¿Cómo reconocer una estafa?
ANSES nunca solicita datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, redes sociales, correo electrónico ni en la calle.
Los trámites que requieren información sensible se realizan exclusivamente en oficinas del organismo, en el sitio oficial www.anses.gob.ar
o en la aplicación mi ANSES.
El personal de ANSES no visita domicilios para pedir datos ni dinero.
¿Qué hacer ante un intento de fraude?
Ante la presencia de personas que afirman ser de ANSES y solicitan información o dinero, la recomendación es no brindar ningún dato y comunicarse de inmediato con la Policía.
Desde el organismo remarcaron que la seguridad de los ciudadanos es prioritaria y que es clave denunciar cualquier actividad sospechosa para evitar nuevos casos.
Para consultas y más información, los vecinos pueden comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de ANSES.
