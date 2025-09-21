La ANMAT autorizó en Argentina las primeras gotas oftálmicas para el tratamiento de la presbicia, una condición visual que afecta a la mayoría de las personas a partir de los 40 años.

Se trata de una solución a base de pilocarpina al 1,25%, que con una sola aplicación diaria reduce el tamaño de la pupila y facilita el enfoque en distancias cortas. Sus efectos se extienden entre seis y ocho horas, ofreciendo una alternativa temporal al uso de anteojos o procedimientos quirúrgicos.

El medicamento se comercializará bajo receta médica y los especialistas recomiendan una evaluación previa para determinar la aptitud de cada paciente, ya que no todos califican para el tratamiento. Entre los efectos secundarios posibles se mencionan visión borrosa inicial, enrojecimiento ocular o dolor de cabeza, en general de carácter leve y transitorio.

El mecanismo del producto combina dos efectos: por un lado, genera un “efecto estenopeico” que amplía la profundidad de campo visual, y por otro, estimula suavemente el músculo ciliar, mejorando la capacidad del cristalino para enfocar objetos cercanos. Esto permite a los usuarios realizar tareas cotidianas con mayor comodidad y autonomía.

Los especialistas destacan que, aunque los resultados pueden variar según la edad y la anatomía ocular, investigaciones internacionales muestran que la mayoría de los usuarios experimenta mejoras significativas en la visión cercana con una sola dosis diaria. Se recomienda precaución al conducir de noche, debido a la reducción temporal del diámetro pupilar.

