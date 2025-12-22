Por Marcelo Gobello

Cuarenta y cinco años después de aquella noche que quedó inscripta en la historia musical de Mar del Plata, Andy Summers vuelve a la ciudad. El guitarrista original de The Police se presentará el martes 24 de febrero de 2026, a las 21.30, en San Luis , al frente de Call the Police, el proyecto con el que revisita en vivo los clásicos del trío británico. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.



El regreso no es un dato menor. La presencia de Summers coincide con el aniversario número 45 del recordado concierto de The Police en Mar del Plata, un episodio clave tanto para la historia del rock internacional en Argentina como para la memoria cultural de la ciudad.

Call the Police es la formación elegida por Summers para volver a poner en escena ese repertorio que definió una época. Lo acompañan Rodrigo Santos, bajista de Barão Vermelho, y João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, dos músicos centrales del rock brasileño. Lejos de la lógica del tributo, el proyecto funciona como una continuidad natural del lenguaje de The Police, sostenida desde la experiencia y el conocimiento directo de uno de sus protagonistas.



El origen del grupo fue casi accidental. Durante una visita a Río de Janeiro, Summers participó como invitado del espectáculo Barão Vermelho Convida. La conexión musical fue inmediata y, poco tiempo después, decidió convocar a Santos y Barone para dar forma a una propuesta que hoy recorre escenarios de Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia.

El repertorio incluye canciones que forman parte del ADN del rock contemporáneo: “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “So Lonely”, “Walking on the Moon”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Driven to Tears” y “Synchronicity II”, entre otras. Interpretadas con precisión y sin artificios, conservan su fuerza original y dialogan con el presente.



Cada show se apoya en una sonoridad austera y contundente, con arreglos fieles al espíritu del trío y una ejecución que evita la nostalgia fácil. No se trata de reproducir el pasado, sino de reactivarlo desde el escenario, con la legitimidad de quien fue parte central de esa historia.



La llegada de Andy Summers a Mar del Plata vuelve a enlazar a la ciudad con uno de los capítulos más significativos de su propia memoria musical. Un regreso que, más que una evocación, propone una experiencia viva, atravesada por canciones que siguen marcando generaciones.