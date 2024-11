“Lucha, union y perseverancia” fueron las palabras del entrenador de Aldosivi, Andres Yllana, en conferencia de prensa para describir a su equipo luego del pase a la final por el ascenso.

“Quiero agradecer al grupo de jugadores que tengo que nos han dado un montón de alegrías. Me pone contento que todos puedan disfrutar este torneo que es una maratón. Nos falta un escalón más para coronar este año”, expresó el director técnico del “Tiburón” post victoria por 2-0 frente a San Telmo.

La definición no fue apta para cardíacos porque el conjunto del puerto lo ganaba pero necesitaba un gol de Brown de Adrogué para lograr el objetivo. Para más épica llegó todo junto, el grito del empate del “Tricolor” frente a Nueva Chicago y el segundo de Aldosivi. “Cuando gritó la gente me enteré yo. Los paraba porque estaban festejando y no sabían como iban los otros pero no se podía parar. Ahora los dejaremos festejar hasta mañana y después seguiremos”, contó Yllana.

Durante su testimonio, hizo referencia al plantel y dijo: “Son los máximos responsables de este presente. La mayor satisfacción que tengo es que todos son mejores jugadores y somos mejor equipo que en enero. Es ese trabajo diario. El equipo durante todo el año siempre tuvo un espíritu de lucha y superación tremendo”

En este sentido, resaltó el presente de Torres, el autor del primer tanto, y comentó: “Todo lo que consiguió Elías fue virtud de él. Yo siempre lo vi como un buen jugador, hasta cuando lo criticaban mucho. Lo que hicimos fue cuidarlo en ese momento para que vuelva a levantar en confianza y se ha convertido super importante”.

Finalmente habló sobre la final que se disputará el próximo domingo en Córdoba y cerró: “Ahora los vamos a estudiar bien. Hicieron un montón de puntos, son un gran equipo. Tiene muy buen entrenador también pero como siempre intentaremos protagonizar el partido como lo hemos hecho todo el año”.