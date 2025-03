Luego de su salida de Aldosivi, el entrenador Andrés Yllana pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) donde habló de su paso por el club y el tramo dirigido en Primera donde los resultados no fueron los deseados.

¿Cómo transita este momento de dejar el club?

-Con dolor, lógicamente, después de hacer un proceso, yo lo considero exitoso irse y de un lugar donde uno está tan cómodo, se siente tan bien y recibe tanto afecto, cuesta, pero son un poco las reglas de juego y nosotros los entrenadores estamos acostumbrados.

¿Por dónde en el día a día, estaba la explicación que usted encontraba que esto era un proceso y que en realidad se podía revertir en el corto plazo?

-Una cosa son los resultados que sí que eran malos y otra es el contenido del juego dentro del campo. Creo que éramos el tercer o cuarto equipo en la liga que más remataba al arco y el quinto o cuarto que menos le remataban. Eso era lo que nosotros nos apoyábamos en el día a día del grupo, que lo veíamos que iba creciendo, lo que era el contenido del juego, haciendo un análisis general, sacando partidos en particular que habíamos podido equilibrar físicamente el grupo, que nos había costado mucho. Nos faltó la cuota de suerte, porque tuvimos partidos para poder ganarlos tranquilamente y no se hubiera generado la desesperación.

¿Cómo fue el trabajo de pretemporada con una base del plantel distinta a la que había ascendido?

El mercado nos quitó mucha energía, tuvimos muchísimas dificultades para hacerlo, metimos muchas ganas y muchísima energía con los dirigentes que estaban ahí cercanos a nosotros. Las últimas dos o tres semanas generamos la competencia interna que fue la que pudimos hacer completa, porque la otra tuvimos que viajar y no tuvimos tiempo para entrenarlos.

¿Qué es lo que el técnico va pensando a medida que transcurren los partidos y no se da ese detalle?

Hay que luchar con la bronca interna, planificar el partido, intentar no mostrarla, mantener la calma y darle la seguridad a los jugadores. Uno se tiene que basar en el trabajo, en el rendimiento, en tratar de armar una metodología que al grupo le sirva. Creo que todo eso se dio. Nos faltó sinceramente, con humildad lo digo, por ahí el resultado.

Puede interesarte





¿Cree que este plantel está para sostenerse y ser competitivo en Primera?

Teníamos pocos jugadores que habían hecho en primera y necesitaba un tiempo lógico, adaptación, entender que no te permite errores, que tenés que bajar el margen de error, que tenés que ser contundente cuando tenés las chances. Después si repasás, hubo muchos errores individuales que nos costaron goles, esa es la verdad. Pero bueno, se necesita tiempo para eso. Para un chico que jugó en Reserva todo el año pasado o viene de jugar siempre en el Nacional B no alcanza con 7,8 partidos, claramente.



¿Se siente en ese sentido responsable único de lo que sucedió?

Siempre sos vos el responsable. Porque aparte, por más que las condiciones no eran buenas, yo en algún momento estuve por irme antes de empezar y después cuando tomé la decisión de quedarme, obviamente que soy el responsable máximo, sin duda, porque soy el que arma. Y también digo a favor de los dirigentes que estaban conmigo todos los días, nunca me vinieron a pedir poner un jugador o sacar un jugador, me dieron plena libertad para para trabajar.