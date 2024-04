Andrés Yllana, técnico de Aldosivi, brindó una conferencia de prensa en donde analizó el presente de su plantel luego de conseguir la victoria en Mendoza frente a Gimnasia. Además, palpitó el duelo frente a Nueva Chicago e hizo referencia a las lesiones que afrontan sus jugadores.

El entrenador del “Tiburón” habló sobre la evolución de los futbolistas lesionados y dijo: “Nico (por Laméndola) no creo que llegue, no entreno en toda la semana. Mottes tampoco. Son lesiones más riesgosas como lo son los desgarros”. Sin embargo resaltó lo positivo de la vuelta de Andrada y comentó: “Fede esta muy bien. Después de la lesión ha hecho dos semanas muy buenas y cuando le toco entrar entró bien. Es esperar que le toque. Paso con Úbeda y Esponda y con Laméndola y Alonso. El que rinde se queda y el que esta afuera empujará para entrar”.

En la misma línea, repasó el buen rendimiento de los ingresantes y explicó: “Los que entran aportan algo bueno. Cuando vos tenes que cambiar por un jugador que no anduvo bien en la semana, intentas hacer menos cambios. Nosotros casi siempre los hacemos todos porque los que están entrando nos dan cosas buenas”.

El conjunto del puerto se encuentra en un buen momento anímico producto del buen momento que pasa, pero la Primera Nacional es extensa y no permite distracciones. “Es un muy buen grupo que se autorregula. Nosotros intervenimos muy poco. Para mantener este estado tenes que seguir haciendo lo mismo o mejor. El futbol es transitorio, el grupo lo entendió muy bien y por eso tuvo esta buena racha, no se ha relajado nunca. Cada partido en la categoría es una batalla”.

Sin embargo, Aldosivi rinde mejor como visitante que en condición de local y sobre esto Yllana dijo: “Yo siempre miro el contenido, no me quedo solo con el resultado. A veces al fútbol no hay que encontrarle una explicación. El equipo en los dos lugares es protagonista”.