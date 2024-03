El entrenador de Aldosivi se mostró ilusionado con el inicio de campeonato que el equipo está consiguiendo y sobre todo luego de la victoria ante Deportivo Madryn como visitante: “queremos seguir creciendo”.

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

Aldosivi está preparando su segunda presentación de la temporada como local en el Minella, el próximo sábado desde las 19 recibiendo a Defensores Unidos de Zárate por la Fecha 3 de la Zona B en la Primera Nacional y con el arbitraje de Carlos Córdoba.

Antes de este compromiso y luego de entrenar en el Estadio Mundialista por segunda vez en lo que va del año, el entrenador Andrés Yllana brindó una conferencia de prensa donde analizó el presente del plantel: “el resultado positivo maquilla el rendimiento: de local también hicimos un buen partido. El equipo crece y va haciendo más cosas de lo que esperamos. Los que no les toca jugar compiten y obligan a estar bien a los que juegan. El equipo se organiza más rápido, cada jugador comprende su rol y descubre de que manera puede aportarle al equipo. Eso le da funcionamiento al equipo. Hay cosas en las que queremos ir creciendo y eso sucederá con el tiempo”.

El trabajo de a poco va equilibrando cargas, teniendo en cuenta que muchos se sumaron sobre el inicio del torneo y todavía no están todos al mismo nivel: “tengo jugadores que están afuera y están bien. Tenemos algunas distorsiones desde lo físico porque no todos están al mismo nivel. Estamos contentos con todos porque compiten y hacen difícil la elección. Creo que la clave del éxito de un equipo es esa, que compitan por el puesto constantemente. La salud de los grupos depende de la honestidad de los jugadores que están afuera”.

Más allá de combinarse mejor o peor o de convertir goles, para Yllana es central la entrega y en eso, el equipo no está en deuda: “juegan juntos y se sacó un partido adelante porque juegan juntos. El espiritu del equipo es importante, corren juntos, juegan juntos, hacen rápidas transiciones y recuperan la pelota rápido porque juegan en conjunto. Los conceptos que trabajamos son cinco o seis, los van incorporando y saben que hacer en cada momento del partido. Tres ya los tienen claros y tenemos que trabajar en los restantes”.

Al momento de ganar el partido en el sur, la pelota parada fue el factor diferencial y el DT indicó que trabajan en ello: “es una categoría que necesitas contar los centímetros al momento de salir a la cancha. Los dos goles son buenas desviaciones y trabajamos eso, tirar cerrado y correr delante de los defensores para desviar”.

Ahora se viene Defensores Unidos que, como todo rival de la categoría, presentará una buena oposición para ver si el equipo sigue en alza: “CADU es un rival con experiencia porque es el segundo año que juega la categoría, tiene un entrenador que trabaja hace un tiempo y saben lo que tienen que hacer. Nadie los supera de manera amplia porque saben muy bien lo que tienen que hacer”, aseguró.

El trabajo en cada partido para Yllana resulta clave sobre todo en una categoría extremadamente pareja donde algunas pequeñas cuestiones, pueden cambiar el rumbo del encuentro: “el fútbol se define por detalles hoy y es una categoría pareja donde tenes la obligación de medir todos los detalles. Cada partido hay que enfocarse al 110% para sacar esa pequeña ventaja. Hay que estar atentos, trabajar los detalles, no volverse loco en pasar mucha información, sino ver en que momentos se puede influir en el partido pero no perder la idea de como jugamos. No podemos cambiar la forma de jugar todas las semanas”.