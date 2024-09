Quilmes comenzó la pre-temporada con mucha intensidad y, sobre todo, buscando amalgamar muchas piezas nuevas. Empezando por el entrenador y continuando por el rearmado del plantel.

En ese sentido, el base Andrés Lugli habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre este paso en su carrera profesional luego de una muy buena temporada en Lanús que fue el mejor de la fase regular en la Conferencia Sur. En principio, se refirió sus expectativas en el “cervecero”: “me gustan ir creándolas en grupo, ir hablándolo, poniéndose objetivos a corto plazo para ir pensando en grande después. Me encuentro con un club ordenado, que vive el básquet con una pasión que veo desde chico. Tengo ganas de empezar ya la temporada”.

Fue un jugador que tuvo un abanico interesante de ofertas sobre la mesa, pero aún así eligió Mar del Plata. “Tuve un año donde hice bien las cosas y pude sentarme a ver que opciones podía elegir. Influyó mucho la historia del club, los clásicos y la contratación de Ezequiel Santiago Medina que cuando me llamó, me gustó su manera de trabajar. Me habló muy bien de él Cristian Cadillac, me gustó que esté Martín Herrero con quien compartí equipo en Estudiantes de Olavarría y soy muy amigo de Jeffrey Merchant. Me dieron todos muy buenas referencias”, explicó.

La seducción de esos inolvidables clásicos fue importante y se dará el lujo dentro de poco tiempo de jugar uno ya que, si todo va bien, habría enfrentamiento el 4 de octubre: “Cuando vi que se juega el clásico me puse muy contento de vivir eso, le sacaremos el jugo porque querremos ganarlo, pero también quiero vivirlo y jugarlo de la mejor manera, se vive un lindo clima”.

Otro de los aspectos claves es jugar en el “José Martínez”, ambiente que vivió como rival con el “Granate” en fase regular y en playoffs: “el público de local es parte del equipo, influye y da un plus para ganar y sentirse fuerte. La localía en los momentos difíciles del partido, sirve mucho", indicó el base.

El cambio de formato en la Liga Argentina con dos torneos en uno (Apertura y Clausura), será toda una adaptación para la categoría: “creo que es hasta más duro que el torneo anterior y dejará en evidencia que es muy difícil lograr el ascenso. Son muchas finales para que uno sólo ascienda, los equipos son cortos y en los momentos importantes siempre hay alguno afuera por lesión. Faltaría como un premio más para poder ascender, hay muchos equipos que se arman muy duro para la Liga Argentina”.