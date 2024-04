A poco más de un año de que el Tribunal N°2 dictara la condena de 10 años de prisión, en el segundo juicio realizado tras la anulación de la primera sentencia, la docente del colegio Gianelli y Fleming, Analía Schwartz fue absuelta por el Tribunal de Casación Bonaerense por los casos de abuso sexual y corrupción de menores.

La denuncia había surgido en el jardín de infantes de las instituciones durante el año 2012 y 2013.

En el año 2017 se llevó a cabo el primer juicio en su contra que terminó con una absolución de la maestra. Sin embargo Casación resolvió anular la condena y se llevó a una nueva instancia judicial.

El fallo implicó una condena de 10 años que se emitió en enero del 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata por un caso de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado” y por nueve de “promoción a la corrupción de menores”.

Al revisar la sentencia, Casación resolvió anular la condena y confirmar la absolución de Schwartz por todos los casos acusados tras considerar que las conclusiones incriminatorias “no encuentran sustento suficiente en la prueba meritada”.

En diálogo con FM 99.9, Patricia Perelló, abogada de la docente acusada, contó que “estaba pensando que pasaron 11 años desde el comienzo de este calvario para que después de 11 años el Tribunal de Casación diga exactamente lo que siempre fue: una creencia de los padres falsa, alentada por la palabra de una mujer que por una interpretación que hizo un nene de 8 años de los dichos de su hermanito, termina armando todo esto junto a un grupo de personas exacerbado”.

Asimismo, destacó que “también fue incitado por los psicólogos que consultaron y los abogados. Yo estuve del día cero, conozco cómo declararon los padres en su primera oportunidad, cómo fueron rectificando el vector en la siguiente y cómo en este segundo juicio oral también fueron modificando los dichos siempre para su beneficio”.

Por lo que “la sentencia de Casación es impecable, en cuanto desmenuza cosa por cosa la actuación de la licenciada Catera, el apartamiento de la licenciada Manterola, que es la que naturalmente debió haber actuado por ser la perito de Mar del Plata con 10 años de experiencia menores, y fue reemplazada por una que hasta el año anterior había estado trabajando con detenidos porque era oficial del Servicio Penitenciario”.

Entre las irregularidades, se refirió “al modo de cuestionar del particular damnificado, a las peritos nuestras le preguntaban por sí o por no como si fuera tan fácil en un tema psicológico dar una respuesta así y no le permitían contestar de otra manera”

“Esto el tribunal lo permitió, la agresión de la fiscal Florencia Salas a los peritos, incluso aquellos que había citado ella misma”, continuó

De modo que “hoy el Tribunal de Casación después de 11 años pone blanco sobre negro y dice señores, esto fue así. Empezó porque una madre interpretó el juego del hijo, llamó a medio mundo, interrogaron inapropiadamente a los chicos que nunca dijeron nada, había mucha presión por parte de los padres para que hablaran”.

Respecto al accionar de la parque querellante que fue arduamente cuestionado, contó que “hay denuncias hechas por las peritos que fueron tan maltratadas ante la procuración y control judicial de la corte. Al igual que Mariano Nino, uno de los de las personas que elaboró la guía de la buena práctica de UNICEF, que fue tratado de una manera vergonzosa”.

Sin embargo, la importancia en este momento radica en que los padres “se sientan contentos de que hay alguien que explica claramente que sus hijos no sufrieron ningún abuso y que estos jóvenes escuchen lo que estoy diciendo para se den cuenta que los padres se equivocaron”.