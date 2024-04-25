Cámara de Casación

Analía Schwartz fue absuelta por Casación: "Sus hijos no sufrieron ningún abuso"
La abogada de la docente acusada y absuelta contó cómo se desarrollaron los hechos desde la denuncia.
La abogada de la docente acusada y absuelta contó cómo se desarrollaron los hechos desde la denuncia.
A nueve años del crimen, comienza una nueva audiencia en la causa que conmocionó al país. Marta Montero pidió justicia y apuntó contra el poder judicial: “¿Qué mafia hay detrás de todo esto?”
El máximo tribunal penal federal firmó una acordada extraordinaria en la que fijó parámetros para que los Tribunales Orales de todo el país puedan otorgar el beneficio