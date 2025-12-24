Para este jueves 25 en cines de Mar del Plata se confirmaron dos estrenos, aunque será fundamental estar atentos a la cartelera porque sólo abren algunos complejos debido a la celebración de la Navidad. El más destacado es Anaconda, una comedia de aventuras y horror con Paul Rudd y Jack Black, a la vez que también llegará Valor sentimental, un film noruego que aspira a instalarse en la temporada de premios.

Anaconda dirigida por Tom Gormican, con Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn.

-Doug y Griff son amigos inseparables desde la infancia y comparten un viejo anhelo: filmar un remake de su película favorita, el supuesto “clásico” Anaconda. Impulsados por una crisis de mediana edad, deciden concretar el proyecto y se internan en la selva amazónica para comenzar el rodaje. Sin embargo, la aventura toma un giro inesperado cuando aparece una anaconda real y descomunal, transformando el desordenado y humorístico set en una experiencia de riesgo extremo. Aquella película soñada podría convertirse en una amenaza mortal.

Valor sentimental dirigida por Joachim Trier, con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas.

-Luego de la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes vuelven a encontrarse con su padre distanciado, Gustav Borg, un prestigioso y veterano director de cine. Gustav le propone a Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película, pero ella lo rechaza y descubre poco después que el rol fue asignado a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. A partir de ese momento, las hermanas deben enfrentar su compleja relación con el padre y convivir con la presencia de una actriz estadounidense que irrumpe en el delicado entramado familiar.

