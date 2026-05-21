La cantante An Espil se presentará este viernes 22 de mayo junto a la banda 442 en Club TRI, en un show que promete una mezcla de R&B, jazz, funk y rock distorsionado con una fuerte impronta teatral.

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El recital comenzará a las 20 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Articket o en los puntos de venta físicos de Belgrano 3420 y Luro 3247.

El espectáculo “ESPIL & 442” reúne a An Espil con los músicos Iván C. Bakmas en guitarra, Tomás Caso en bajo y Fernando Moreno en batería. Durante el show interpretarán canciones de los discos “Jesica Alegría” y “Laura Polines”, trabajos que consolidaron el proyecto artístico del grupo.

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La propuesta ya tuvo funciones agotadas en Buenos Aires y desembarca ahora en Club TRI luego de una destacada etapa de crecimiento para la artista, que se presentó en escenarios como Lollapalooza, Obras, Niceto Club y el Centro Cultural Konex, además de abrir conciertos de artistas internacionales.

Como banda soporte estará Iris Iris, una propuesta artística que fusiona neo-soul, R&B y folk desde un enfoque íntimo y emocional. La formación se presentará con banda completa integrada por Penélope en voz, Fede Bejarano en bajo, Tomás Baccile en guitarra eléctrica, Antú Oroza en batería, Simón Sayas en teclado y Caleb Montenegro en saxofón.

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La noche también contará con la participación de María Morgade, un proyecto musical atravesado por la sensibilidad poética y una identidad sonora construida entre el mar y la ciudad. Sus composiciones exploran los silencios, la melancolía y la búsqueda de transformar las emociones en canciones dentro de una estética delicada e introspectiva.