La Municipalidad incorporó dos nuevos dispositivos de atención social en el CDI Newbery (Paraguay 2280) y en el CIC Malvinas (Santa Cruz 8003), con el objetivo de ampliar desde este mes la cobertura territorial de los servicios sociales y brindar orientación y acompañamiento individual y familiar.

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La iniciativa se desarrolla a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Promoción Social, en el marco de la política de Gestión Social Territorial que busca fortalecer el trabajo comunitario y facilitar el acceso a los recursos y programas disponibles.

Los nuevos espacios brindan atención los lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 13:00 y se suman a los dispositivos que ya funcionan en el área urbana: Casa Camet (Zona del Lago del Parque Camet frente al Club Pueyrredon), el Dispositivo Centro (Olazábal 1882), el del Puerto (Pescadores 456) y el Dispositivo Las Heras que trabaja en el CDI Pueyrredon (Calabria 7877).

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En el área rural continúan funcionando tres dispositivos territoriales: el de Batán (Julián Ríos 4268), el de Sierra de los Padres que atiende en la Delegación Sierra de los Padres (Padre Luis Varetto 251) y el dispositivo Pueblo Camet, que brinda atención los lunes en la Sociedad de Fomento Estación Camet (P. Camet 1125), los miércoles en la Sociedad de Fomento 2 de Abril (Soldado Pacholzuck 850) y los viernes en la Sociedad de Fomento El Casal (Basi 510).

Se recordó que durante el segundo semestre de 2025 el Municipio implementó una nueva diagramación de los servicios sociales, con el objetivo de transformar el trabajo territorial a partir de las misiones del área y de las incumbencias de sus profesionales.

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Los equipos están integrados por trabajadoras sociales, psicólogas, arquitectos e ingenieros que brindan atención personalizada sin distinción de zona, utilizando una base de datos unificada que facilita el acceso a programas sociales y la articulación con otros niveles del Estado.

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Para más información, las personas interesadas pueden consultar en el sitio web www.mardelplata.gob.ar/gestionsocialterritorial.