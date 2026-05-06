El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de mayo del Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catmarca), que incluye ciclos de cine, espectáculos musicales, propuestas teatrales y talleres.

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Las actividades comenzarán con el Ciclo de Expresiones Artísticas, un espectáculo de teatro, música y danzas organizado por el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, que se llevará a cabo los jueves 7 y 21 de 14:00 a 16:00, con entrada libre y gratuita.

Este viernes 8 a las 18:30 se realizará Videobardo, el Festival Internacional de Videopoesía, que celebra su 30° aniversario. En esta edición se proyectarán 14 cortometrajes de Argentina, España, Estados Unidos y Alemania, bajo la curaduría de Javier Robledo. El cierre contará con una lectura de poemas a cargo de Cristina Larice de Roura, Adriana Luján, Graciela Reveco, Mónica Echenique y Cayetano Bandiera, con acceso libre y gratuito.

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La música tendrá su espacio el sábado 9 a las 19:00 con los Sábados culturales, una propuesta que reunirá a Alfredo Ferreyra en recitado, Stella Maris Brussino en tango, Osvaldo Albornoz en guitarra y Susana Bauzada en melódico, bajo la organización de Susana De Zucchelli.

En la antesala de la Copa del Mundo, se desarrollará el ciclo Palpitando el Mundial de Fútbol 2026 los viernes 15, 22 y 29 a las 17:30, con la proyección de documentales sobre los títulos de la Selección Argentina y presentaciones a cargo de los periodistas Vito Amalfitano, Jorge Jaskilioff y Marcelo Solari. El cronograma incluye Argentina ‘78. Verdad o mentira (viernes 15), Héroes (viernes 22) y Elijo creer. El camino del campeón (viernes 29). Además, se exhibirá una muestra fotográfica con imágenes de los tres mundiales ganados, con entrada libre y gratuita.

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En el plano escénico, el sábado 16 a las 20:00 se presentará la comedia dramática Gerontofobia, de Elba Felice, con actuaciones de Pupy de Santo, Leti Perni, Marisa Arena y Daniel Prospero. Por su parte, el sábado 23 a las 19:00 se realizará Canciones del alma, una muestra de nuevos cantantes dirigida por Patricia Mónica Ruiz. El mes cerrará el sábado 30 a las 17:00 con la Muestra de Apertura del Taller de Actuación Marcelo Renni.

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El centro cultural también ofrecerá espacios gratuitos destinados a adultos mayores: el Club de Abuelos Narradores se realizará los martes de 09:30 a 13:30, como programa de voluntariado para narrar cuentos en jardines municipales organizado por la Secretaría de Educación; el taller de Expresión Corporal y Teatral para mayores tendrá lugar los miércoles de 10:30 a 14:00, a cargo de la profesora Silvia Bustos; y Palabreros que abren camino se desarrollará los jueves de 09:00 a 12:00, como voluntariado de narración oral coordinado por María Inés Hoffman, Cecilia Torre y Silvia Bustos.

Finalmente, se dictarán talleres arancelados para adultos, con un costo mensual por clase: el Taller de Radioteatro se realizará los martes de 14:30 a 16:30, a cargo de Rodolfo Barone, enfocado en la composición de personajes y el uso de la voz en el relato radial; y el Taller de Teatro se desarrollará los viernes de 14:30 a 16:30, también dictado por Rodolfo Barone, orientado a la exploración expresiva sin necesidad de experiencia previa.