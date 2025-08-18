La Selección argentina masculina debía disputar este domingo su debut en la Copa Latina en Ciudad de Panamá, enfrentando al equipo local, en lo que representaba un nuevo ensayo rumbo a la AmeriCup 2025. Sin embargo, el partido fue suspendido debido a condiciones adversas en el estadio que hicieron inviable la disputa.

Apenas iniciado el calentamiento, se tornó evidente que el piso no estaba en condiciones seguras: la humedad acumulada imposibilitó cualquier movimiento con garantías para los jugadores. Ante este panorama, las autoridades del seleccionado albiceleste decidieron no exponer al plantel a un riesgo innecesario. El entrenador, Pablo Prigioni, prefirió preservar la integridad física de sus dirigidos y optó por la postergación.

Durante una reunión entre los delegados de ambos equipos y miembros de la organización, se evaluaron todas las alternativas, pero la cancha siguió intransitable. La complicación principal radicó en que, desde la mañana del partido, el sistema de aire acondicionado no pudo activarse correctamente por falta de agua en el estadio. Incluso se solicitó asistencia a bomberos voluntarios para abastecer los tanques, lo que permitió poner en marcha los sistemas de climatización, aunque no alcanzó para secar la superficie a tiempo.

Finalmente, tanto los enfrentamientos programados entre Brasil y Uruguay como el duelo entre Argentina y Panamá fueron suspendidos. La organización confirmó que el certamen continúa previsto, pasando directamente a la etapa de semifinales que se disputarán este lunes, con la mira puesta en la definición del torneo el martes.

