Un hombre de 53 años fue detenido en las inmediaciones de avenida Independencia y Falucho por amenazas en medio de una discusión de tránsito con un arma de guerra.

Efectivos del Comando de Patrullas fueron alertados sobre la situación a través de un llamado que informaba sobre un vehículo marca Renault Logan donde había un sujeto armado.

Las víctimas, dos jóvenes de 19 y 20 años, denunciaron que tuvieron una discusión con el imputado por un problema en el tránsito en la intersección de avenida Félix U. Camet y Concepción Arenal. En medio de la disputa, el hombre sacó un arma de fuego y amenazó a los ocupantes del Renault Clío.

Con la información aportada, los efectivos lograron interceptar al denunciado, y con aval del fiscal Leandro Arévalo, se realizó una requisa de urgencia donde se encontró un arma de fuego calibre 9mm, un cuchillo de mango de goma con hoja de metal, una barra de plástico con punta de mental y un escudo dorado con la inscripción Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El Dr. Arévalo dispuso su aprehensión y la formación de causa por el delito de amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra. Posteriormente fue ser traslado a sede judicial.

