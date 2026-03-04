El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando un llamado al 911 alertó sobre una fuerte confrontación familiar en la zona. Según denunciaron, uno de los involucrados habría amenazado a un pariente con un arma de fuego.

Cuando el personal del Comando de Patrullas llegó al lugar, el hombre intentó identificarse con datos falsos. En ese momento, una mujer que se presentó como su hermana contó que el sujeto había amenazado a un familiar y que además estaba prófugo de la Justicia desde hacía varios años.

Ante las contradicciones y la actitud agresiva del hombre, los efectivos lo redujeron y lo trasladaron a la Comisaría 16ª para confirmar su identidad. Durante el procedimiento también fue demorada una mujer de 42 años que intentó impedir el accionar policial.

Una vez en la dependencia se estableció que el sospechoso tenía 44 años y registraba un pedido de captura activo desde octubre de 2021, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº2 de Mar del Plata.

Con intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, se ordenó además un allanamiento en su domicilio para buscar el arma con la que habría realizado las amenazas, aunque el operativo dio resultado negativo.

El hombre quedó imputado por amenazas agravadas y fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

En tanto, la mujer que había sido demorada por intentar obstaculizar el procedimiento recuperó la libertad tras ser notificada en una causa por resistencia a la autoridad.