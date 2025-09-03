Dos hombres de 49 y 28 años fueron detenidos en las últimas horas en el barrio Las Heras luego de protagonizar un robo calificado agravado por el uso de un arma de fuego no secuestrada.

El hecho ocurrió en la intersección de Camusso y Solís, cuando un joven de 21 años fue interceptado por los delincuentes, quienes lo amenazaron con un arma y le sustrajeron su motocicleta Yamaha Fz-S 150cc.

Horas más tarde, en recorridas preventivas por San Salvador y Pasaje Pehuajó, efectivos de la Comisaría Decimosexta junto con personal de la Comisaría Decimoprimera observaron a dos sujetos intentando encender el rodado sustraído, que no tenía chapa patente colocada. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga en distintas direcciones, pero fueron rápidamente aprehendidos y el vehículo recuperado.

Los detenidos quedaron a disposición del fiscal de Flagrancia, doctor Vicente, quien dispuso que sean notificados de la formación de causa y posteriormente alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

