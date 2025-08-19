Alvarado tiene fecha tentativa para visitar a Gimnasia y Tiro de Salta por la jornada 29 de la Primera Nacional. El partido está programado para el domingo 31 de agosto a las 16 y será otra parada fundamental en el camino por sostener la categoría.

Antes de viajar al norte, el equipo dirigido por Marcelo Vázquez deberá afrontar un duelo directo frente a Tristán Suárez en el Minella. El “Torito“ llega en zona de descenso, aunque apenas un punto lo separa de Güemes, el último que hoy estaría manteniendo la permanencia.

Por su parte, el “Albo” atraviesa una realidad diferente. Los salteños se encuentran quintos en la tabla con 40 unidades y pelean en la zona del Reducido. En la fecha previa tendrán un compromiso exigente ante Deportivo Madryn, actual puntero de la Zona A.

