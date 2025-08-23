Alvarado igualó 0-0 ante Tristán Suárez en el Estadio José María Minella por la vigésimo octava fecha de la Zona A de la Primera Nacional y sigue sin salir de la zona de descenso.

En el inicio de la primera etapa, el “Lechero” manejó la pelota pero le faltó profundidad. Sin embargo, la primera del encuentro fue para el local con un remate por fuera del área de Matías Mansilla, que pasó apenas desviado por encima del travesaño.

Cuando el conjunto de Marcelo Vázquez tenía el balón en sus pies, atacó por el sector derecho, con desbordes e intentos de centros al área que fueron fallidos.

Sobre el final, se comenzaron a prestar la pelota, el “Torito” llegó más pero se sumó la falta de efectividad con la buena actuación de la defensa visitante.



En el complemento, Marcelo Vázquez apuntó a los cambios para romper el cero en el arco y cambió por completo el frente de ataque con los ingresos de Facundo Russo, Diego Becker y Derlis Ortiz.



La primera clara de este segundo tiempo fue recién a los 27 minutos cuando luego de una pelota parada y un desvío Alexis Domínguez estrelló la pelota en el palo.

Con este resultado, se produce un triple empate en la zona baja de la tabla ya que Arsenal venció a Güemes y los tres acumulan 27 unidades, aunque el “Torito” tiene un partido pendiente que lo disputará el jueves.