Alvarado enfrentará este domingo desde las 16:30 a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre por la fecha 31 de la Primera Nacional. El partido, arbitrado por Adrián Franklin, encuentra al “Torito” con la urgencia de sumar para sostener sus aspiraciones de permanencia.

Ads

El conjunto de Marcelo Vázquez llega a este compromiso en el último lugar de la Zona A y con la obligación de cortar la racha adversa que lo mantiene en zona de descenso. En la jornada pasada igualó sin goles ante Deportivo Maipú, dejando escapar una oportunidad clara de recortar distancia con sus rivales directos.

Para este encuentro, el entrenador mantendría la base del equipo que jugó en el Minella, aunque estará obligado a realizar un cambio y sería la salida de Juan Pablo Gobetto, suspendido por acumulación de cinco amarillas.

Ads

Puede interesarte

Enfrente estará Deportivo Madryn, que vive una realidad opuesta. El conjunto patagónico es el único puntero con 53 unidades y atraviesa un presente positivo ya que suma seis triunfos consecutivos en casa y lleva 14 partidos invicto en el Abel Sastre.

CONVOCADOS

- Emmanuel Gomez Riga

- ⁠Fabrizio Henricot

- ⁠Agustin Aleo

- ⁠Facundo Ardiles

- ⁠Brian Blasi

- ⁠Tomas Fernandez

- ⁠Cristian Gorgerino

- ⁠Agustín Irazoque

- ⁠Valentino Werro

- ⁠Julián Ascacibar

- ⁠Agustín Bolivar

- ⁠Matías Mansilla

- ⁠Mateo Ortale

- ⁠Matías Pérez

- ⁠Thomas Amilivia

- ⁠Tomás Bolzicco

- ⁠Marco Miori

- ⁠Derlis Ortiz

- ⁠Facundo Russo

- ⁠Joaquin Susvielles

Ads