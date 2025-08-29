Alvarado igualó 0-0 ante Quilmes en el Estadio Centenario en el marco de la vigésimo primera fecha pendiente de la Primera Nacional y logró salir del descenso momentáneamente.

Ads

El equipo de Marcelo Vázquez no tuvo la fortuna de su lado en el inicio de la primera etapa ya que cuando corrían 11 minutos, Kevin Silva tuvo que salir reemplazado por una molestia y en su lugar ingresó Tomás Fernández. Sin embargo, esto no fue un golpe sino que luego de este cambio llegó el mejor momento del visitante.

Primero, a los 18 minutos, Thomas Amilivia generó peligro tras un remate de larga distancia que no llegó a caer con fuerza. Poco tiempo después, Facundo Ardiles recuperó en el borde del área, disparó y la pelota pegó en el palo.

Ads

Puede interesarte

El complemento tuvo menos acción y más imprecisión, más allá de las dos modificaciones por lado durante los primeros minutos. Ambos equipos se prestaron el balón, y no salieron del pelotazo sin destino.

Con poco, el “Torito” fue superior y generó malestar en las tribunas locales, pero no logró concretar ni generar el peligro generado durante la primera etapa.

Ads

Con este resultado, Alvarado envío a Güemes al anteúltimo puesto y respira fuera de la zona de descenso por lo menos hasta el fin de semana. El plantel saldrá directamente hacia Salta para el domingo enfrentar a Gimnasia y Tiro en busca de escaparse con más diferencia.