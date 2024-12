Esta tarde se llevó a cabo la Asamblea Informativa convocada por Alvarado luego de que no hubiera postulantes en el segundo llamado a elecciones. Si bien el presidente Emiliano Montes confirmo que no seguirá al mando, no presentará la renuncia hasta que alguien ocupe el cargo y que no se caerá en la acefalía. “Hay una paradoja que en el mejor momento institucional del club tengamos esta crisis”, dijo.

La reunión llevada a cabo en la sede social fue un espacio para el diálogo entre la actual comisión directiva y los hinchas. Aunque el club sigue sin rumbo hasta que alguien se postule, quienes ocupan los cargos en la actualidad continuarán con las tareas administrativas.



En este sentido Montes expresó: “Nosotros nos vamos a seguir haciendo cargo de algunas cuestiones hasta que alguien llegue. Hace un tiempo largo que venimos trabajando y hay un desgaste lógico. No hay mala voluntad ni nada, es una cuestión de que no podemos seguir estando al frente del club. Hay cuestiones que tienen que ver con lo operativo que yo no voy a poder resolver, no voy a estar”.

Además, habló de la cuestión futbolística y aseguró: “Vamos a acompañar, va a haber una transición lógica. Los jugadores que rescindieron era porque vencían los vínculos en su mayoría. No puedo renovarles. Con el entrenador pasó algo similar. Sé que es una gran persona, entendió la situación actual del club”.

De esta manera, la Asamblea reflejó un momento de incertidumbre para el club, pero también un compromiso de la actual dirigencia para mantener el rumbo hasta que se logre una transición ordenada.