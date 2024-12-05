Alvarado sigue sin saber su destino
Durante la Asamblea Informativa, el presidente Emiliano Montes confirmó que no seguirá pero a la vez tranquilizó al socio con que “el club no va a quedar acéfalo”.
Durante la Asamblea Informativa, el presidente Emiliano Montes confirmó que no seguirá pero a la vez tranquilizó al socio con que “el club no va a quedar acéfalo”.
El "Tiburón" realizó esta tarde la Asamblea donde, entre otras cuestiones, se oficializó la nueva Comisión Directiva que entra en ejercicio.
En la Asamblea General Extraordinaria, se eligieron las nuevas autoridades del club que estarán encabezadas por Andrés Saravia.
Esta tarde, oficialmente asumió la presidencia del “Milrayitas” Alejandro Amoedo en reemplazo de Domingo Robles que estuvo 21 años al frente del club. Conocé como es la Comisión Directiva completa.
Con Santiago Whelan como presidente, asumió el pasado 20 de diciembre la nueva comisión directiva de MDQ 06 Hockey Club que renueva autoridades pero conserva parte de la base de la Comisión anterior. “El objetivo es tener la cancha propia en un año y medio”, dijo el flamante presidente en Marca Depo