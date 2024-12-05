Santiago Whelan: “Tenemos como objetivo nuestra propia cancha en un año y medio”

Con Santiago Whelan como presidente, asumió el pasado 20 de diciembre la nueva comisión directiva de MDQ 06 Hockey Club que renueva autoridades pero conserva parte de la base de la Comisión anterior. “El objetivo es tener la cancha propia en un año y medio”, dijo el flamante presidente en Marca Depo