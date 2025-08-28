Alvarado afrontará mañana un duro compromiso frente a Quilmes en el Estadio Centenario, en un partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 20 horas y tendrá como árbitro principal a Julio Barraza.

El “Cervecero” llega con confianza tras imponerse por 2-0 ante San Miguel en la jornada pasada, lo que le permitió alcanzar los 33 puntos y posicionarse en la pelea dentro de su zona. Por su parte, el “Torito” viene de un empate sin goles ante Tristán Suárez y suma 27 unidades, con la necesidad de recuperar terreno en la tabla. Este duelo será crucial ya que si gana o empata saldrá de la zona de descenso al menos hasta el fin de semana.

En cuanto al equipo marplatense, Diego Becker será baja por una distensión, pero se confirmaron buenas noticias ya que Agustín Bolívar y Agustín Irazoque están recuperados de sus molestias y a disposición, mientras que también volverá a la convocatoria Marco Borgnino.

Este compromiso será el primero de una seguidilla exigente para el conjunto de Marcelo Vázquez, ya que una vez finalizado el choque en Quilmes, el plantel viajará directamente a Salta, donde el domingo enfrentará a Gimnasia y Tiro, en otro partido clave pensando en el objetivo de mantenerse firme en la categoría.

CONVOCADOS

- Emanuel Gómez Riga

- ⁠Fabricio Henricot

- ⁠Agustín Aleo

- ⁠Facundo Ardiles

- ⁠Brian Blasi

- ⁠Tomás Fernández

- ⁠Cristian Gorgerino

- ⁠Agustín Irazoque

- ⁠Agustín Bolivar

- ⁠Marco Borgnino

- ⁠Juan Pablo Gobetto

- ⁠Matías Mansilla

- ⁠Enzo Martínez

- ⁠Mateo Ortale

- ⁠Derlis Ortiz

- ⁠Thomas Amilivia

- ⁠Tomás Bolzicco

- ⁠Facundo Russo

- ⁠Marco Miori

