Alvarado tenía la ilusión de volver al triunfo. Ya han pasado 4 fechas desde el último triunfo ante Patronato, por lo que la visita a Gimnasia de Jujuy por la Fecha 10, era una oportunidad más de volver a ser ese equipo del inicio de la Primera Nacional. Sin embargo, los marplatenses cayeron 1-0 ante el “Lobo” con el gol marcado por Luis Miguel Rodríguez en la primera parte.

A pesar del regreso de uno de los goleadores de la temporada, Oscar Belinetz, no se pudo reencontrar con el gol que hace cuatro partidos que no convierte. En esos encuentros, además, no pudo ganar por lo que salió de la zona de clasificación a Reducido.

Parecía que la iniciativa en el primer minuto iba a ser para los marplatenses, pero rápidamente Gimnasia tomó el balón y empezó a inquietar. Primero con un remate del “Pulga” Rodríguez que se fue desviado, luego con una jugada de balón parado donde Fores López erró un gol increíble en el borde del área chica. La intensidad de Belinetz en su regreso ya se mostró como una pieza importante en el inicio del partido. Un remate débil del 9 fue la única situación seria en el primer cuarto de hora, pero Sosa contuvo sin problemas.

Mientras el dueño de casa insistía por izquierda, apareció en el partido Vadalá. El 10 tomó el balón y tiró un centro bárbaro donde Sosa no pudo intervenir y detrás venía Guillermo Sánchez. El 7 bravo del “Torito” le pegó pero llegó heroicamente Fores López para sacar al córner lo que era el 1-0.

En juego y control de balón era más el conjunto jujeño pero no lo había expresado en el marcador ni en las situaciones. Pero apareció Luis Miguel Rodríguez. A la media hora de juego tomó un centro desde la derecha en el corazón del área y con un toque se la acomodó dejando atrás a Bettini y Robledo. Quedó de frente al arco y definió algo mordido pero efectivo para el 1-0.

De ahí en más, no hubo mucho en el partido. Los avances de Palavecino que estaba muy activo para el dueño de casa y el control del balón en mayor cantidad para Alvarado, pero no en mayor calidad. Le costó siquiera ensayar un remate al arco que no lo tuvo.

Mariano Bettini en plena marca ante Juárez. (Foto: Gimnasia J)

Para el inicio del complemento, Giganti no había quedado contento con el mediocampo y por eso mandó a campo a Jaurena que en la semana no había entrenado con normalidad por un golpe y Ramiro Makarte. La lectura fue correcta porque Jaurena le dio el pase en tres cuartos de cancha que no había tenido hasta ese momento. Una triangulación con Sánchez le permitió a Vadalá quedar bien posicionado de cara al arco. Cuando ensayó el disparo, Alan Sosa la sacó espectacularmente al córner.

Gimnasia, como en el primer tiempo, tardó unos minutos en hacerse dueño del balón y en volver a atacar. Otra vez el “Pulga” Rodríguez tuvo una clara tomando un centro de aire pero la volea se fue apenas desviada. Alvarado insinuó en un par de ocasiones porque Giganti hizo ingresar a Aleo y uno de sus centros lo cabeceó Belinetz desviado. Podía ser una buena fórmula ante la falta de creación de juego.

Las intenciones eran de Alvarado pero Lungarzo lo salvó del 2-0. En una contra, Rivero trabó en la mitad de la cancha y se fue sólo hasta el área. El arquero lo enfrentó y le tapó el remate cuyo rebote fue a parar donde venía el “Pulga” Rodríguez. El 10 le quiso pegar con delicadeza por encima del “Monito”, pero llegó bien el arquero.

Ya no pudo inquietar más el “Torito” que tenía más ganas que fútbol. El gol se le volvió a negar pero tendrá una chance en Mar del Plata el próximo fin de semana ante Deportivo Maipú para regresar a la senda del triunfo.