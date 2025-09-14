Alvarado sufrió otro golpe en la lucha por la permanencia tras caer por 1-0 ante Deportivo Madryn en condición de visitante por la trigésimo primera fecha de la Primera Nacional.



Foto: Prensa Alvarado

El “Torito” empezó mejor, llevando al local a replegarse en su campo. Sin embargo, esa iniciativa apenas le duró diez minutos. A partir de allí, el puntero se adueñó del juego y comenzó a generar las situaciones más claras. Cada vez que el conjunto marplatense intentaba manejar la pelota, la presión de Madryn lo obligaba a perderla rápidamente.

El equipo chubutense tuvo chances, como la de Silva , que apareció por izquierda y sacó un remate cruzado apenas desviado, hasta que a los 34 minutos, logró romper el cero. Fue a través de un penal sancionado por mano de Cristian Gorgerino que Bruno Pérez transformó en el 1-0.

En el inicio del complemento, el equipo de Marcelo Vázquez tuvo el empate tras un centro de Susvielles y un remate de Ardiles que se fue ancho por al lado del palo derecho.

Asimismo, el “Aurinegro” también hizo lo suyo y a los 15 de esta segunda etapa, Silva estuvo cerca de ampliar la ventaja luego de capturar un rebote de Gómez Riga, pero su remate se fue apenas desviado.



Más allá de los intentos de Vázquez por reforzar el ataque y de las variantes de Madryn para sostener la ventaja, el “Torito” nunca logró inquietar de verdad y terminó volviendo con las manos vacías.

Con este resultado, Alvarado queda aún más complicado en el descenso. Permanece último con 29 unidades con tres fechas en juego. El próximo fin de semana recibirá a Los Andes en otra final por mantener la categoría.