Alvarado parecía que podía salir después de mucho tiempo del descenso en la Primera Nacional. Después de un partido difícil y muy trabado ante Güemes por la Fecha 26, pudo ponerse en ventaja sobre el final con un gol de Agustín Aleo, pero de penal, Monserrat en tiempo adicionado, le dio el empate a la visita por 1-1.

Fue un desenlace con muchas protestas y quejas por parte del equipo local, sobre todo en el banco de los suplentes donde vio la tarjeta roja Marcelo Vázquez. En el tramo final del torneo, el “torito” sigue sin salir de la zona roja y ahora visitará a San Martín de Tucumán.

Los dos equipos tenían en claro lo que se jugaban y por eso el desarrollo no era tan lucido. Primero la tuvo el local con un remate de media distancia de Mansilla que se fue apenas por arriba del travesaño. La respuesta santiagueño llegó con un tiro libre de Sala que se metía en el primer palo, pero Gómez Riga la sacó muy bien al córner.

Cada vez que las jugadas ofensivas del “Torito” llegaban a Susvielles parecía que la historia podía cambiar. El delantero hizo una jugada personal sacando un fuerte remate casi en 20 minutos en una media vuelta y obligó a la primera atajada espectacular de Pezzinu.

Después de un largo tramo sin mucho riesgo, Sala volvió a sacudir el partido con una muy buena jugada individual, pero que al momento de entrar al área tuvo un remate que se fue muy lejos del arco. Fue una buena situación desperdiciada para la visita y un guiño para el dueño de casa.

En medio de la lucha y las intenciones, sólo Bolívar pudo volver a disparar al arco en ese primer tiempo desde el borde del área, pero otra vez Pezzinu atajó sin problemas. Había mucha tensión y se notaba en el desarrollo del encuentro.

Güemes empezó a tener más la pelota peligrosamente porque había mucho espacio en el mediocampo para que pensaran los jugadores del equipo de Martel. Los minutos pasaban y no habían situaciones por lo que Vázquez mandó a cancha a Becker, que volvía luego de una larga recuperación, y a Aleo para ponerlo como lateral-volante.

Los santiagueños tampoco tenían problemas con el 0-0 porque el punto les terminaba sirviendo fuera de casa y para sostenerse fuera de la zona de descenso. Todo parecía terminar en tablas, pero en el mejor momento del partido apareció la jugada que le permite al “Torito” salir de ese incómodo lugar.

Una muy buena jugada por derecha de Matías Mansilla que esquivó su marca y de zurda la pinchó. En el camino, un defensor la desvió hacia arriba y permitió que le cayera con más espacio a Agustín Aleo. “Chicho” dejó parado a su marca y definió ante el intento de cierre del arquero. Festejo alocado de todo el plantel de Alvarado que estaba cerca del gran objetivo.

El final se prestó para el escándalo. Con los ánimos caldeados desde el principio por la designación de Carlos Córdoba como árbitro, llegó una jugada donde Silva con la rodilla impacta al delantero del conjunto santiagueño y cobró penal. En medio de discusiones, Monserrat pateó para convertir el agónico empate.

Las protestas no terminaron allí porque Marcelo Vázquez siguió protestándole al árbitro dentro de la cancha y vio la tarjeta roja. Fue un final caliente, pero que terminó con empate entre dos equipos que están luchando por la permanencia. Ahora se le viene una seguidilla de partidos complejos a los marplatenses que todavía tienen posibilidades de salir del fondo de la tabla.