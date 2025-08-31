Alvarado sufrió una dura caída por 3-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio “Gigante del Norte” por la vigésimo novena jornada de la Primera Nacional y complicó su panorama en la lucha por la permanencia.

Durante la primera etapa, ninguno generó demasiado peligro más allá de dos remates del local por fuera del área, primero de la mano de Daniel Villalva y luego de José Mendez, aunque ninguno con la suficiente potencia ni dirección para abrir el marcador.

Sin embargo, cuando parecía que las acciones se iban igualadas a los vestuarios, el “Albo” aprovechó una desatención en la defensa visitante, y tras un pase entre los centrales, Lautaro Gordillo definió sin problemas ante la salida de Emanuel Gómez Riga. Cuando restaban segundos para el pitazo final del primer tiempo, Méndez estiró la ventaja y puso el 2-0 en una ráfaga.

En el complemento, Marcelo Vázquez envío a la cancha a un equipo más ofensivo que se dedicó a enviar centros al área sin destino claro. Sin embargo, al lanzarse al ataque, Gimnasia aprovechó con Villareal recuperó en mitad de cancha y Nicolás Contín definió fuerte ante Gómez Riga para sellar la victoria.

Con este resultado a Alvarado se le complica el panorama en el fondo de la tabla ya que Güemes sumó de a tres y le sacó dos puntos de ventaja. Con 15 puntos por disputarse, quedó en zona de descenso con 28 unidades, solo una unidad por encima de Arsenal, que deberá jugar hoy por la noche.

