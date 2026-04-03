El “Torito” igualó 0-0 con Sol de Mayo en el estadio “Albiceleste” de Viedma, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Federal A. Con este resultado, Alvarado suma su primer punto de visitante y suma 4 en la tabla.

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El equipo dirigido por Pablo Martel mostró un buen rendimiento, aunque no pudo convertir en el arco rival. La próxima fecha, Alvarado recibirá a Kimberley en el estadio José María Minella.

Síntesis del partido:

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-Sol de Mayo (Viedma) (0): Leonardo Torres; Diego Zalazar, Gustavo Areco, Santiago Pérez y Lucas Amud; Claudio Curima, Fabio Giménez, Emiliano Soria y Santiago Jara; Fernando Valdebenito y Héctor Morales. DT: Diego Galván.

-Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Tomás Fernández, Tomás Berra, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Lucas Chiozza, Tomás Federico, Matías Mansilla y Nahuel Speck; Marco Miori y Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

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Cambios:

-Sol de Mayo: ST 0' Kevin Pereira por Valdebenito, 26' Miqueas Martínez por Soria, 29' Matías Kucich y Federico Oliva por Pérez y Jara, y 45' Edison Córdoba por Curima.

-Alvarado: ST 22' Matías Pérez y Ariel Castellano por Speck y Miori, 41' Pablo Hofstetter por Federico.

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Arbitro: Jorge Etem