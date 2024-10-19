Se terminaron las chances de ingresar al Reducido para Alvarado tras caer 2-0 con el finalista San Martín de Tucumán en el “José María Minella” por la anteúltima fecha de la Primera Nacional.



El conjunto de Gabriel Gómez se paró más adelantado en cancha y resignó su habitual línea de cinco para poblar el mediocampo. Durante los primeros minutos, fue superior y basculó la pelota de un lado a otro sin problemas con Jaurena como protagonista aunque faltó la profundidad.

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El equipo visitante poco había ofrecido hasta que en la primera ocasión de gol del partido logró la apertura del marcador. Ulises Vera escaló por derecha y envió un centro para Iván Molinas que envió la pelota al fondo de la red tras una mala salida de Lungarzo. Así el delantero hizo cumplir la ley del ex.

El tanto acomodó a los tucumanos en cancha y poco tiempo después una mala entrega de Ortiz pudo haber derivado en el segundo, pero el remate de Cuevas se fue apenas desviado del ángulo izquierdo.

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Con el impulso de San Martín, Alvarado encontró espacios donde penetrar y tuvo tres oportunidades consecutivas. Primero una ejecución de Miori, luego otra de Becker y la más clara fue el travesaño de Sánchez tras una buena atajada de Sand.

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A pesar de la buena actuación del “Torito” y la gran cantidad de chances creadas, cuando parecía que llegaba el empate local, el visitante amplió la ventaja. Está vez fue Junior Arias el que avanzó por mitad de cancha y colocó la pelota junto a uno de los palos. El actual finalista tuvo hasta el tercero sobre el final pero Lungarzo lo impidió.

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Foto: Federico Espinosa

En el complemento las llegadas mermaron en ambos equipos. En este sentido, ninguno de los dos técnicos dudó en mover algunas piezas para volver a darle ritmo al encuentro y Gómez envió a Boasso y Rambert a la cancha.

La primera aproximación de la segunda etapa llegó recién a los 77 a través de Guillermo Sánchez que quedó mano a mano con Sand, pero la jerarquía del arquero ganó a la hora del remate local. No hubo demasiadas acciones hasta los 90 cuando Moreno ejecutó una pelota rasante al palo derecho de Lungarzo que se estiró para evitar la goleada.

De esta manera, Alvarado se quedó sin chances de ingresar dentro de los primeros ocho y el próximo domingo cerrará su temporada al visitar a Arsenal.