Alvarado, con muchas bajas y en una semana especial a la espera del clásico ante Aldosivi, perdió su segundo partido de la temporada en la Primera Nacional. El “Torito” cayó 2-0 ante Racing de Córdoba por la fecha 7 como visitante.

Esta vez no tuvo un buen juego como en otras presentaciones y además, pagó caro errores defensivos que terminaron en los goles del encuentro, primero de Nasta y en el complemento de Diego García de penal.

Los dos estaban tratando de acomodarse cuando llegó la apertura del marcador. Un doble error defensivo, primero de Ortiz que la tiró para arriba y luego Tecilla que despejó para donde venía Pardo; le permitió al delantero irse mano a mano con Lungarzo. El remate se desvió en el pie del arquero y ahí estaba Bruno Nasta para meter de chilena la pelota al palo del cuál venía desesperado el “Monito” pero no pudo sacarla. Rápida ventaja para el dueño de casa.

El “Torito” tenía que reponerse rápido y trató de hacerlo con Vadalá y las asociaciones por derecha donde atacaba Malagueño. Si bien inquietó, no le llevó demasiado peligro a Mattalia. Con tanta necesidad de buenos resultados, Racing dormía el partido cada vez que podía. Le faltaba fútbol al equipo de Mar del Plata porque no llegaba haciendo circular el balón y se repetía en pelotazos. El 10 no entraba en escena, Santiago González tampoco y tenía que recurrir a Leyes o Jaurena.

La jugada más clara que tuvo fue un córner donde Rebecchi quedó adelantado y obligó a intervenir a Mattalia aunque todo fue anulado luego. Al final de la primera parte tuvo el local un par de buenas aproximaciones, la más clara con un cabezazo de Nasta desde lejos que contuvo sin problemas Lungarzo.

La academia cordobesa se imponía al final de los primeros 45 minutos y el “Torito” parecía sentir la ausencia de los múltiples lesionados.

Nery Leyes tratando de quitar (Foto: Prensa Racing Córdoba)

Giganti, descontentó con lo que vio, mandó a la cancha al marplatense Luca Franco y a Agustín Aleo en reemplazo de Malagueño y Monzón. Encontró situaciones de gol en dos laterales. En el primero ganó la posición Rebecchi y llegó a poner el pie ante el achique de Mattalia que se quedó con la pelota en dos tiempos. Después, el 9 la peinó para Vadalá que la tomó de volea pero despacio y otra vez el arquero la tapó.

Respondió Racing con una buena jugada por izquierda. El centro fue para Nasta que quedó sólo de cara al arquero y Lungarzo la tapó primero con su pie y en el rebote llegó antes que Pardo para alejar el peligro. Abel Bustos tuvo otra situación clara con un tiro de media distancia desde afuera del área y por poco, no ingresó pegada al palo.

Podía pasar cualquier cosa en el partido. Una buena jugada de Alvarado dejó a Vadalá mano a mano con el arquero y cuando estaba para definir, la tocó para Rebecchi. El 9 la paró, giró y le permitió recuperarse a Mattalia para sacar su remate.

Cuando los dos se la jugaban por todo, Nasta volvió a marcar la diferencia y Tecilla a cometer un error. El central lo bajó al delantero de forma evidente en un contragolpe y el “Gurí” García lo transformó en el 2-0.

Ya no hubo más intenciones, ni manera siquiera de descontar. Sólo un tiro libre de Santiago González que se fue apenas desviado. Fue triunfo de Racing de Córdoba, el primero de la temporada para el local y, después de cinco fechas sin derrotas, la segunda caída de la temporada para el equipo de Giganti.