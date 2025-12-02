Un hombre de 50 años denunció que su Renault Megane rojo, que su padre había dejado estacionado el 11 de noviembre por la tarde en Tierra del Fuego al 3600, desapareció al día siguiente cuando volvió a buscarlo.

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras privadas. Con esas imágenes, los efectivos lograron detectar el momento exacto del robo, identificar el vehículo utilizado para cometerlo y reconstruir toda la maniobra. Luego, con registros del COM, establecieron parte del dominio del rodado involucrado y, tras un rastrillaje en la zona donde se perdió la traza de la fuga, dieron con el domicilio de uno de los sospechosos.

Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de Primera Junta al 6300. El operativo fue realizado este martes por personal de la Comisaría Cuarta, con apoyo del GTO de la Comisaría 12ª y el grupo GAD.

En el lugar se secuestró una camioneta Citroën Berlingo vinculada al hecho y cuatro teléfonos celulares (dos Motorola, un Samsung A04 y otro Samsung) que serán analizados. El imputado, un hombre de 31 años, fue notificado de la formación de causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, sin que se dispongan medidas restrictivas. La investigación quedó a cargo del fiscal Joaquín Morán, de la UFI ODEPA.

