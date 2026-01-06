Un operativo policial se llevó a cabo en el barrio Parque Camet luego de reiteradas denuncias vecinales por disparos de arma de fuego efectuados en una vivienda particular, en presencia de menores de edad.

Ads

Según se informó, el hecho original ocurrió el 18 de diciembre de 2025, cuando vecinos alertaron que un hombre realizaba detonaciones al aire desde el patio de su casa con un arma tipo revólver, mientras había chicos jugando en una pileta. De acuerdo a los testimonios, no se trató de un episodio aislado, ya que conductas similares se habrían repetido en otras oportunidades, generando preocupación en el barrio.

A partir de la investigación, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoquinta, junto al Grupo de Apoyo Departamental, cumplió con una orden de allanamiento y secuestro en una vivienda de la zona. Allí se identificó al imputado, un hombre de 72 años, y se procedió al secuestro de un arma de fuego Bersa Thunder calibre .380, además de 39 municiones y documentación vinculada al arma.

Ads

La causa quedó en manos de la UFIJE N°5, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli. Tras ser informado del resultado del procedimiento, el Dr. Avete dispuso el secuestro del arma e identificar al imputado, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad. El hecho continúa bajo investigación.

Puede interesarte

Ads