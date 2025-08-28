La Policía realizó hoy un allanamiento en una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán y secuestró elementos que habían sido robados durante la madrugada del 22 de agosto del geriátrico Noam, del barrio Constitución. El autor del ilícito fue detenido hace tres días y sería un sujeto con numerosos procesos penales, conocido en la zona por hechos de ese estilo.

Alrededor de las 4 del viernes pasado, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaria Séptima visualizó a un reconocido delincuente en la avenida Constitución y Chubut y comenzó a seguirlo, pero el malviviente advirtió la maniobra y descartó dos bolsas negras con varias prendas deportivas. Además, al llegar a Cataluña entre Chubut y López y Planes, el hombre perdió una zapatilla e ingresó a una finca, con el objetivo de escapar por los techos.

Ante esa situación, los efectivos rodearon la manzana y en Chubut al 1.100 encontraron el otro par de su calzado. Y mientras revisaban los domicilios de la zona, una empleada de una residencia geriátrica ubicada en Aragón al 4.800 denunció que el sujeto al que buscaban le había robado una mochila, documentación de una moto, una campera violeta, un buzo y 10.000 pesos. En paralelo, encontraron la vestimenta del ladrón en el vestuario del lugar.

Finalmente, luego de una investigación para determinar la vivienda del hombre que logró ser detenido el lunes pasado, los agentes llevaron a cabo un allanamiento en el que encontraron la mochila robada y un camperón tipo parca. En la propiedad se encontraba la dueña, una mujer de 36 años, su pareja de 34 y también su hijo, de 19.

Por su parte, la fiscal Salas ordenó que le entreguen los bienes a la víctima de 28 años, pero no adoptó ninguna medida contra los habitantes del domicilio en el que se realizó el operativo.

