En el marco de una investigación por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra, personal policía realizó hoy un allanamiento en una vivienda del barrio Coronel Dorrego, donde secuestraron armas y municiones, además de labrar imputaciones para sus ocupantes, un hombre de 32 años y una mujer de 31.

La investigación comenzó con la denuncia de una mujer de 29 años, quien relató que el 22 de octubre, mientras visitaba familiares en Gascón entre Armenia y Arrué, fue amenazada con un arma de fuego tipo recorte por el hombre, luego de mantener una discusión con la mujer. La víctima no sufrió lesiones.

Tras reunir pruebas mediante declaraciones testimoniales y tareas investigativas en distintas franjas horarias, se obtuvo una orden de registro domiciliario y de requisa vehicular. El operativo se concretó en un inmueble ubicado en calle Gascón al 7600, en la zona conocida como “Villa Gascón”, donde se procedió a la aprehensión de ambos imputados.

Durante el allanamiento comandado por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con colaboración de las comisarías 7ª, 8ª y la Subcomisaría Casino, se secuestró una escopeta recortada calibre 16 con pedido de secuestro activo por robo emitido por el Departamento Judicial Lomas de Zamora, además de 24 cartuchos posta de guerra y 3 municiones calibre 32.

Las acciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del fiscal Paulo Cubas, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior libertad de los imputados bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense. El arma y las municiones fueron remitidas a la Policía Científica para peritajes

