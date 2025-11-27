Efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina realizaron hoy tres allanamientos en viviendas de la zona sur de la ciudad, en los que se lograron secuestrar más de un centenar de semillas, más de 30 plantas de cannabis sativa, elementos utilizados para su cultivo, armas y otros elementos relevantes para la causa.

La investigación se había iniciado en mayo, a partir de un requerimiento del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal Mar del Plata, que advirtió que un ciudadano mayor de edad estaría realizando actividades de comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737.

Tras tareas de vigilancia estáticas y dinámicas, se detectaron maniobras ilícitas que el investigado realizaba junto a un familiar, además de la existencia de un domicilio destinado al acopio de drogas. Con el material reunido, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías del Fuero Federal las correspondientes órdenes de allanamiento.

Por disposición judicial, se allanaron dos domicilios en Punta Mogotes y un tercer inmueble en el barrio Acantilados. En departamentos de la calle Benito Lynch se constató que uno era habitado por el imputado, mientras que el contiguo carecía de mobiliario y funcionaba como invernadero para el cultivo de cannabis. En una vivienda de calle 12, en Acantilados, se incautaron plantas de cannabis en distintos estadios de crecimiento, ubicadas en el patio.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron más de un centenar de semillas, más de 30 plantas de cannabis sativa, elementos utilizados para su cultivo (luces LED y halógenas, extractores de aire y fertilizantes), marihuana fraccionada, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, una escopeta calibre 16 mm, municiones, computadoras, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa.

Los dos hombres investigados fueron notificados de la formación de causa, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y quedaron a disposición de la justicia federal.