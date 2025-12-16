Una menor de 13 años resultó herida tras ser atropellada por una motocicleta que circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras imprudentes en el barrio 2 de Abril, el pasado domingo. Por el episodio, se realizó un allanamiento en el domicilio del presunto conductor, un adolescente de 17 años.

Según la denuncia radicada por el padre de la víctima, un hombre de 41 años, la niña circulaba en bicicleta por calle Planes en dirección a calle Luna cuando fue embestida por una moto KTM Duke 390, de color negro y naranja, que era conducida por un joven que realizaba maniobras peligrosas, conocidas como “willy”.

La menor intentó esquivar el rodado, pero el motociclista impactó contra la rueda delantera de la bicicleta, lo que provocó que la nena perdiera el equilibrio y cayera al asfalto. Como consecuencia, sufrió diversas escoriaciones. Tras el choque, el conductor de la moto se dio a la fuga.

La niña fue trasladada por medios propios al Hospital Materno Infantil, donde quedó internada en observación.

A raíz de la investigación, personal de la Subcomisaría Camet, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y efectivos de Infantería, llevó adelante una orden de allanamiento, registro y secuestro dispuesta por el Juzgado de Garantías N°4, en una vivienda del mismo barrio.

Durante el procedimiento no se logró dar con el motovehículo involucrado en el siniestro, aunque sí se secuestró documentación correspondiente a una motocicleta que posee un pedido de secuestro activo desde el 11 de abril de 2015, requerido por la UFI N°8.

El imputado, de 17 años, fue notificado de la imputación conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, con la asistencia de su madre. Las actuaciones fueron remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para su intervención.

Además, se dio intervención a la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, que avaló el secuestro de la documentación hallada y dispuso la instrucción de actuaciones complementarias por el delito de hurto, sin adoptar medidas adicionales por el momento.

