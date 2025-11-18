Proyectiles y cartuchos de diversas armas y calibres fueron secuestrados hoy en una vivienda del barrio Las Heras, en el marco de una investigación sobre un hombre de 34 años denunciado por “amenazas agravadas”.

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 16ª, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD, secuestró en el lugar tres cartuchos intactos calibre 16, cinco cartuchos intactos calibre 14, veintiún proyectiles intactos calibre .380, un proyectil intacto calibre .45, veinte proyectiles intactos calibre .32 de diferentes marcas, ocho proyectiles intactos calibre .22 marca y tres proyectiles intactos calibre .22 corto.

El procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia radicada el pasado sábado 8, en la que un hombre de 30 años y una mujer de 21 manifestaron haber sido interceptados en la intersección de Génova y Reforma Universitaria por un sujeto de 34 años, quien los habría amenazado de muerte con un arma de fuego mientras se desplazaban con su hijo de un año.

Según consta en la denuncia, el agresor extrajo una pistola de color negro, la montó y apuntó directamente a las víctimas. En ese sentido, fuentes policiales destacaron que se trata del mismo imputado que había sido allanado tres semanas antes en su domicilio de avenida De los Trabajadores, tras haber amenazado al hermano del denunciante.

Durante el operativo de hoy, los efectivos identificaron al acusado en el lugar y, en presencia de un testigo, procedieron a los secuestros. Tras la intervención judicial, se notificó al imputado por el delito de “amenazas agravadas”, sin adoptarse medidas restrictivas de la libertad. Asimismo, se solicitó una medida cautelar de restricción de acercamiento y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

