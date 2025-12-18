Un hombre de 62 años fue imputado tras un procedimiento judicial realizado en una casa ubicada en la zona sur de Mar del Plata, en el marco de una investigación por un disparo que hirió a un vecino luego de una discusión.

Ads

El hecho se remonta al 15 de diciembre, cuando un joven de 30 años se presentó en la Subcomisaría Parque Hermoso y denunció que, tras una discusión de vieja data con un vecino, el hombre se retiró del lugar y luego le efectuó un disparo, provocándole una herida en el muslo izquierdo.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo inició tareas investigativas que permitieron identificar el domicilio del presunto agresor, ubicado en calle S. Ocampo entre Goñi y F. M. Hoz. Con esos elementos, se solicitó una orden de registro y secuestro, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Fabiana Bombini.

Ads

Puede interesarte

El allanamiento se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental y Comisaría Octava. En el interior de la vivienda se encontraba el imputado, y se procedió al secuestro de una escopeta doble caño marca Monopole-Liege, calibre 16, junto con 15 municiones de ese calibre y dos municiones calibre 28.

Interviene en la causa la UFIJE N° 5, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli. Tras el procedimiento, la autoridad judicial dispuso la notificación de la formación de causa al imputado, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

Ads