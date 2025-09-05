En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, junto a la Estación de Policía Comunal de Miramar, llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad.

Los operativos se realizaron en las inmediaciones de calle 54 Bis al 300 —en viviendas de ambos laterales de la cuadra—, en De Todos los Santos al 700 y en avenida Del Mar al 1600. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 5, a pedido de la agente fiscal Ana María Caro, titular de la UFI Descentralizada de Miramar.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un pistolón calibre 16 sin marca ni numeración visible, cartuchos del mismo calibre, alrededor de 700 mil pesos en efectivo y prendas de la Policía Bonaerense —incluyendo un quepí, un chaleco refractario, tricota, correaje y portaesposas—, además de otros elementos vinculados a la investigación.

La investigación

Las tareas comenzaron a fines de junio y permitieron establecer que al menos dos hombres y dos mujeres se dedicaban a la venta de drogas en sus domicilios.

Como resultado de los allanamientos fueron aprehendidos un hombre de 32 años, otro de 41 y una mujer de 26, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego. Los tres fueron alojados en unidades penitenciarias de Batán y esperan ser trasladados a sede judicial para declarar bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal.

Además, otras tres personas, dos mujeres de 32 y 35 años, y un hombre de 44, fueron notificadas de la formación de causa por infracción a la Ley de Drogas.

