Tres personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en poblado y en banda, y con escalamiento, ocurrido días atrás en Mar del Plata. El operativo incluyó dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio General Pueyrredón.

El hecho que dio origen a la causa se registró el 14 de diciembre, cuando un joven de 29 años denunció que, alrededor de las 10.20, tres personas ingresaron a su vivienda, lo redujeron y le sustrajeron dos teléfonos celulares (un iPhone 16 Pro y un Samsung A15), además de una billetera con documentación personal. La víctima fue asistida en el lugar y no necesitó ser trasladada al HIGA.

A partir de tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, que incluyeron el análisis de cámaras municipales y privadas, declaraciones testimoniales y distintos relevamientos, se logró identificar a los presuntos autores del hecho y sus domicilios.

Con esos elementos, y por orden del Juzgado de Garantías N° 4, se llevaron a cabo allanamientos en De los Inmigrantes al 2300 y Camusso al 2400, donde se concretó la aprehensión de los tres imputados: una mujer de 33 años, un hombre de 26 y una mujer de 27. Además, se procedió al secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del ilícito.

La causa es investigada por la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien dispuso que los detenidos sean notificados de la formación de la causa y trasladados a sede judicial.

