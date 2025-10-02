Personal policial realizó dos allanamientos en los barrios Cerrito Sur y Juramentos, donde logró secuestrar armas y teléfonos, además de notificar de la imputación a dos sujetos. El operativo se debió a un hecho ocurrido hace un mes, cuando un obrero fue amenazado mientras trabajaba en el centro de Mar del Plata.

El caso se originó el pasado 3 de septiembre en Castelli al 3100, donde un hombre de 34 años denunció que, mientras se encontraba en una obra en construcción, fue increpado por un albañil que lo amenazó diciéndole: “Te voy a romper la panza y te voy a dejar rengo”, al mismo tiempo que le mostraba un arma en la cintura.

Tras esa situación, la víctima corrió en busca de refugio y a partir de la denuncia, las autoridades iniciaron actuaciones por “amenazas agravadas”.

Finalmente, el Juzgado de Garantías N° 2, ordenó dos allanamientos, los cuales se realizaron esta tarde en Diagonal Gascón al 2900 y en Génova al 3600. En el primer domicilio, secuestraron dos escopetas -una Winchester y una Halcón- además de un celular, notificando a un hombre de 43 años por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego. Y en el segundo, incautaron un celular y se notificó a un hombre de 40 años por amenazas agravadas.

El fiscal interviniente, Cubas, dispuso que las armas fueran remitidas a Policía Científica y los celulares a la sede judicial. Ambos imputados quedaron en libertad, pero con prohibición de acercarse a la víctima.

