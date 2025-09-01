La Policía realizó este fin de semana una serie de allanamientos en el barrio Cerrito Sur en el marco de una investigación por averiguación de ilícito, luego de varios hechos de violencia armada que dejaron como saldo dos personas heridas y daños en una vivienda.

El primer episodio ocurrió el 27 de agosto, cuando una mujer de 36 años ingresó por sus propios medios al HIGA con una herida de arma de fuego en el cuello con entrada y salida, aunque sin riesgo de vida. La víctima relató que se encontraba en la vía pública, en José Martí y 63, cuando sintió un dolor y advirtió la lesión. Ese mismo día, un joven de 20 años también llegó al hospital con una herida de bala en el brazo, también fuera de peligro. Según declaró, al escuchar detonaciones salió de su domicilio y fue impactado por un disparo. En su testimonio señaló que en el barrio existen conflictos entre distintos grupos, lo que derivaría en los tiroteos.

Dos días más tarde, el 29 de agosto, una mujer de 41 años denunció que, mientras estaba en su casa junto a sus hijos, escuchó múltiples estruendos. De inmediato se resguardó con los menores en una habitación y llamó al 911. La vivienda terminó con daños tanto en el frente como en el interior. En el lugar, Policía Científica secuestró ocho vainas servidas y dos proyectiles.

Frente a esta sucesión de hechos, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5ta, con apoyo de efectivos de las comisarías 3ra, 4ta, 13ra, Destacamento Acantilados y Grupo Gad, cumplió con órdenes de allanamiento en dos viviendas de Cerrito Sur. En los procedimientos se incautaron municiones y casquillos de distintos calibres, además de proyectiles deformados y un encamisado.

A pesar de los operativos, en ninguna de las viviendas se logró dar con el imputado, un hombre de 38 años, quien continúa siendo buscado. La investigación quedó en manos de la UFI N°4 a cargo de la Dra. Constanza Mandagarán, con intervención del Juzgado de Garantías N°1, subrogado por el Dr. Daniel De Marco.

