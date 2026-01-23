Personal de la Comisaría 8va de Batán, dependiente de la EPDS General Pueyrredón, llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego y tenencia Ilegal de arma de fuego.

Ads

La diligencia se concretó el 22 de enero, por orden judicial, con intervención de la UFI TVFYG, a cargo del fiscal Paulo Cubas, y del Juzgado de Garantías N°3 de Mar del Plata. El procedimiento contó con la colaboración del Grupo de Irrupción G.A.D. y personal del GTO de la Subcomisaría Parque Hermoso, y permitió hallar al imputado en el lugar, un hombre de 33 años.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 Smith & Wesson, un fusil calibre .270 Marlin con mira telescópica, un silenciador calibre .270 sin marca ni numeración visible, además de municiones de distintos calibres, un cargador extendido calibre .22 y un equipo de comunicación tipo handy.

Ads

Finalizadas las actuaciones, la Justicia dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al imputado, sin ordenar su detención en esta causa. Sin embargo, se informó que el acusado se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en el marco de otra investigación por Robo Agravado, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N°2, motivo por el cual se elevará un informe para evaluar la posible revocación del beneficio.

La causa se originó a partir de un hecho denunciado el 19 de enero de 2026, cuando una mujer de 28 años afirmó haber sido agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego por su pareja durante una reunión familiar en el domicilio allanado. Según el relato, el imputado la golpeó en el rostro y el cuerpo con una herramienta, provocándole lesiones leves, y luego la intimidó con un arma, por lo que la víctima se retiró a la vivienda de un familiar y se dispuso una prohibición de acercamiento.

Ads

Puede interesarte