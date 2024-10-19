El 9 de octubre un hombre y una mujer ingresaron a un balneario, tras violentar los accesos e incendiar los tableros electricos, para llevarse elementos de playa como cables, lonas y media sombras.

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Días más tardes , personal policial tomó conocimiento sobre el robo de una moto y elementos varios de una vivienda del barrio Faro Norte perteneciente a un hombre de 36 años.

Con los datos aportados por las víctimas y las pruebas recolectadas por los investigadores, personal del Gabinete de Prevención de Comisaría 5ta, en conjunto con Cria 13ra y el Grupo de Apoyo Departamental, llevaron a cabo el registro domiciliario en tres viviendas de la zona.

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En el primer objetivo, secuestraron siete celulares y procedieron a la identificación de tres hombres y una mujer, todos mayores de edad.

En el segundo domicilio encontraron seis handy con su respectiva cuña cargadora, seis auriculares mano libres correspondiente a los handy como así también un bolso negro marca Nike y dos celulares marca Motorola reconocidos por una de las víctimas.

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Por ultimo en el tercer objetivo no se halló ningún elemento de interés.

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La autoridad judicial interviniente, el fiscal Fernando Berlingieri, avala lo secuestrado no disponiendo ninguna otra medida judicial.