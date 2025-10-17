Un hombre de 44 años fue víctima de un violento asalto en la noche del jueves, cuando dos delincuentes armados le sustrajeron su motocicleta en la intersección de Blas Parera y Florisbelo Acosta.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando los sospechosos, uno de ellos menor de edad, interceptaron a la víctima y le robaron una moto marca Zanella 150. Gracias al sistema de rastreo STOPCAR, el vehículo pudo ser localizado poco después en una vivienda ubicada en la calle Urquía al 3000.

Personal de Prefectura Naval Argentina arribó al lugar y recuperó la moto, que fue entregada por un hombre de 34 años. Con intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, se autorizó un allanamiento de urgencia en la misma vivienda, con apoyo de efectivos de la Comisaría Séptima.

Durante el procedimiento se logró la aprehensión de un joven de 17 años, quien fue reconocido por la víctima como uno de los autores del robo. En el lugar también se incautaron diez plantines de marihuana, 400 gramos de ramas secas, tres plantas de más de un metro, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, quince cartuchos de escopeta de distintos calibres, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La fiscal Baqueiro ordenó el secuestro de todos los elementos y la restitución del motovehículo al propietario. El menor fue imputado por “Robo calificado por el uso de arma de fuego” y trasladado al Centro Especializado de Aprehensión.

Por su parte, la UFI de Estupefacientes notificó al hombre de 44 años por “Tenencia simple de estupefacientes”, aunque no dispuso medidas restrictivas de libertad.